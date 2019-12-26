Çocuk Belediye Başkanı ve yönetimi göreve başladı

26.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:16

Türkiye'de bir ilk olan Seferihisar Çocuk Belediyesi 6. dönem belediye başkanlığı seçiminde, üç aday arasında 182 oyun 87'sini alarak Çocuk Belediye Başkanı seçilen Arda Aydoğdu, Çocuk Belediyesinde gerçekleştirilen tören ile başkanlığı Melis Kumral'dan devraldı.



Seferihisar ilçesinde, 6 dönemi geride bırakan Çocuk Belediyesinin yeni başkanı Arda Aydoğdu oldu. 3 aday arasında 182 oyun 87'sini alan Aydoğdu, başkan seçildi. Aydoğdu görevi Melis Kumral'dan devraldı. Başkan Aydoğdu, "Öncelikle sevgili arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Başkanlık görevimde gerçekleştirmeyi hedeflediğim projeleri sizlerin yardım ve destekleriyle hep birlikte yapacağımıza inanıyorum. Bir önceki dönem başkanımız Melis Kumral'a da eğitim hayatında başarılar diliyor, tüm etkinliklerimizde tecrübelerinden faydalanabilmek istiyorum. Bana emanet edilen bu görevi tüm özverimle yerine getirip, Seferihisar'ın çocuklarını en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.



Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, "İlk başta ailelerimize ve çocuklarımıza burada oldukları için teşekkür ediyorum. Çocuk Belediyesi bizim en önem verdiğimiz birimlerden biri, Melis başkanım ile 6 ay boyunca birlikte çalıştık. Çok kıymetli çalışma ve projeler gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Melis'e bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum ve yeni yönetime de hayırlı uğurlu olsun diyor, beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.



Çocuklar, haftada bir gün Seferihisar Belediyesi binasında toplantılara katılacak, bağlı oldukları müdürlüklerle birlikte çalışmalarda yer alacak. Ayrıca haftanın belirli günlerinde Çocuk Belediyesi'nde toplantılar ve etkinliklerde düzenleyecek. - İZMİR

Kaynak: İHA