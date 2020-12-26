Çocuk beceri atölyeleri artıyor
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Çocuk beceri atölyeleri artıyor

26.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:26
Çocuk beceri atölyeleri artıyor

İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Türkiye geneline yayılmaya devam ediyor.

İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Türkiye geneline yayılmaya devam ediyor.

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Atasun Optik sponsorluğunda ilk olarak İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda hayata geçen Tasarım Beceri Atölyesi 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, bakanlık tarafından belirlenecek İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak.

Küçük yaşta büyük eğitim

Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı. Tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılacak. Atölyelerde çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak. Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirecek atölyelerle, öğrencilerin ilkokul 1. sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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