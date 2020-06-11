Çocuk bakım kuruluşları ve aile odaklı hizmetlerde normalleşme süreci başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuk bakım kuruluşları ve aile odaklı hizmetlerde normalleşme süreci başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik koruyucu aile, evlat edinme ve sosyal ekonomik destek (SED) süreçlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlatılacağını bildirdi.

Çocuk bakım kuruluşları ve aile odaklı hizmetlerde normalleşme süreci başladı
11.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik koruyucu aile, evlat edinme ve sosyal ekonomik destek (SED) süreçlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlatılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk bakım kuruluşları ile çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlere ilişkin normalleşme çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda 15 Haziran'dan itibaren koruyucu aile, evlat edinme ile SED başvurularına ilişkin sosyal inceleme süreçleri başlayacak. Halihazırda bu hizmetlerden yararlanan çocuklar da aile yanında izlenecek.

Ayrıca 15 Haziran'dan itibaren iller arası koruyucu aile ve çocuk eşleştirmeleri ile çocukların il içi ve dışı tertip ve nakil durumlarının değerlendirilmesine yönelik süreçler de uygulamaya alınacak. Bakanlık, çocukların yakınlarına izinli gidebilmesi ve aileye dönüş çalışmalarını da başlatacak.

1 Temmuz'dan itibaren çocukların sosyalleşmesi için adımlar atılacak

Koruyucu Aile Eğitim Programları, 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya alınacak. Yine bu tarihten itibaren devlet korumasındaki çocuklar sosyal, kültürel, sportif ve kamp etkinliklere katılabilecek. Ayrıca kuruluş bakımındaki çocukların yakınları tarafından ziyaretine 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Periyodik sağlık kontrolleri, hijyen tedbirleri devam edecek

Öte yandan kuruluş bakımındaki çocukların ve personelin gün içindeki periyodik sağlık ve ateş kontrolleri devam edecek. Hastalık belirtileri gösteren çocuk veya personel olması durumunda izolasyon ve karantina uygulaması sürdürülecek.

Salgın nedeniyle oluşturulan acil müdahale ekipleri ile karantina/izole birimleri de hizmetlerine devam edecek. Kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara yönelik özel tedbirler de aynı şekilde uygulanacak.

Kuruluşa yeni kabulü sağlanan çocukların öncelikle sağlık kontrollerinin yaptırılması, dışarıdan kuruluşa gelen, izinden dönen çocukların da daha önce olduğu gibi 7 gün gözlem altında tutulduktan sonra odalarına alınmasına yönelik tedbirler de sürecek.

Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) ve ANKA Çocuk Destek Programı kapsamında yürütülen grup çalışmaları yeni tip koronavirüs tedbirlerine göre yapılacak.

Kuruluşlarda Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı belirlenen 14 kuralın, maske, sosyal mesafe ve temizlik kıstaslarının da daha önce olduğu gibi sürdürülmesi sağlanacak.

Tesisler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve ortak kullanım alanlarının ve araçların periyodik temizliği yapılacak.

Pandemi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirmelerde bulunulacak.

LGS ve YKS'ye girecek çocuklara psikososyal destek

Çocukların eğitim, sağlık gibi kuruluş dışı ihtiyaçları, ilgili kurumlar tarafından belirlenen kurallara riayet edilerek karşılanacak.

Ayrıca LGS veya YKS'ye girecek çocuklar psiko-sosyal açıdan desteklenecek ve sınav tedbirleri hakkında bilgilendirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Polat Hande Erçel Şeyma Subaşı Mariah Carey
Spor Can Bartu Tamer Tuna Okan Buruk Semih Özsoy Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Çocuk bakım kuruluşları ve aile odaklı hizmetlerde normalleşme süreci başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:06:49. #1.14#
title