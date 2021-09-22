Çocuk Bakım Elemanı Kursiyerlerine Uygulamalı Eğitim - Haberler
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Çocuk Bakım Elemanı Kursiyerlerine Uygulamalı Eğitim

Habermetre - Haberler | Toplum
Çocuk Bakım Elemanı Kursiyerlerine Uygulamalı Eğitim

22-09-2021 13: 51: 22 29Nevşehir Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinde açtığı Çocuk Bakım Elemanı Kursu'na katılan kursiyerler özel ve devlet okullarında uygulamalı eğitim alıyor.

NEVŞEHİR (Habermetre) - 22-09-2021 13: 51: 22 29

Nevşehir Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinde açtığı Çocuk Bakım Elemanı Kursu'na katılan kursiyerler özel ve devlet okullarında uygulamalı eğitim alıyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de açılan Çocuk Bakım Elemanı Kursu devam ediyor.

Kursiyerlere; merkezin Paşakonağı içerisinde bulunan dersliklerinde Birey Gelişimi, Fiziksel Gelişim, Psiko-Motor Gelişim, Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Sosyal Gelişim, Duygusal Gelişim, Anne ve Çocuk Sağlığı, Çocuk hastalıkları, Aile planlaması, Beslenme, Süt, Oyun, Okul ve Ergenlik Döneminde Beslenme, Çocuk Ruh Sağlığı, Çocukları Tanıma Teknikleri ve Aile ve Çocuk, Çocukla İletişim konularında teorik bilgiler veriliyor.

Kursiyerler ayrıca haftanın belirli günlerinde özel ve devlet okullarına giderek burada teorikte öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatı buluyor.

Kurs sonunda düzenlenecek olan sınavda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

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