"Çocuk Akademisi" projesi için çalışmalar başladı

19.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:12

Erenler Yaşam Merkezi BELPAŞ Spor Kompleksi içerisinde faaliyete sunulacak "Çocuk Akademisi" için çalışmalar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Akademisi'nde ilkokul seviyesindeki öğrencilere bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel ilgilerine yönelik eğitimler verilecek.

Çocuk Akademisi ile çocukların yenilikçi bir bakış açısı kazanacaklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Gerçekleştireceğimiz bu önemli proje ile çocuklarımız bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel açıdan hem eğlenecek hem de serbest öğrenme ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler icra edebilecekler. Çocuklarımız akademide aldıkları eğitimlerle birlikte daha sonraki hayatlarında araştırmacı, yenilikçi ve üretken bir yapı kazanmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA