Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 1. bölüm izle - Star TV

09.09.2019 23:00

Çocuk dizisi, Star TV'de ilk bölümü ile ekrana geldi. Başrollerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran'ın paylaştığı dizide konu Efe'nin çevresinde gelişiyor. Efe'ye uzun zamandır bakan, annelik yapan Şule, doğum yaptıktan sonra Efe'den kurtulmaya çalışır. Fakat hatası ise Efe'nin gerçek annesi ile tanışmasına neden olur. Çocuk ilk bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Çocuk 1. bölüm izle ve Çocuk yeni bölüm fragmanı

ÇOCUK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de ilk bölümü yayınlanan Çocuk dizisi izleyicilerin beğenisini kazandı. Bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı vakit sizlerle paylaşacağız.

ÇOCUK 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule'nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan'ın oğludur. Şule'nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe'ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule'nin gözünü karartıp, Efe'den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe'nin gerçek annesi olan Akça'nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan'ın, Akça'yla bir Asiye'nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…