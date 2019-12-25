: Çocuk 15. Bölüm Sarhoş Hasan'ın Aşk Acısı

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46

Çocuk 15. Bölüm Özet:

Hasan, Akça'nın evlilik teklifini reddetmesiyle yıkılmıştır. Akça, ertesi

sabah evden köşke gider ve oraya yerleşir. Bunu öğrenen Hasan

deliye döner ve köşkü basar. Evlenip Efe'yi alma hayalleri kurarlarken

Akça'nın bu kesin tutumu Hasan'ın aklına hiç yatmamaktadır. Hasan

babasıyla ilgili çok önemli bir şey öğrenir. Ziya'nın desteğiyle

babasına ne olduğunu, öbür yandan da bayıltıldığı sırada başına

gelenleri öğrenmeye çalışır. Akça'nın değişen tavrının, köşke

yerleşmesinin arkasında da bunun olduğunu sezmektedir. Hasan

Ziya'nın çalışmasıyla babasının elindeki bütün malları ölmeden önce

sattığını öğrenir. Asiye de bunu öğrenmiştir, o da bu meseleyi

Hasan'a duyurmadan araştırır. Asiye, Hasan'ın elindeki bilgileri kendi

elde ettikleriyle karşılaştırdığında tüm ailenin kaderini değiştirebilecek

gerçeği öğrenir. Bir karar alır. Babasının ölümüne dair gerçekleri

anlatmak için Hasan'ı çağırır.

Diğer tarafta Akça daha fazla dayanamaz. Hasan'a gidecektir.

Hasan'a, onun uğruna katil olduğunu anlatıp teslim olacaktır. Ama

onu durduran bu sefer hiç beklemediği biridir…Rıza'nın köşke geliş

haberiyle tüm dengeler alt üst olur.

Haber Videosu