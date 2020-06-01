"Çocuğunuzun ruh sağlığı için salgını abartılı anlatmaktan kaçının" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Çocuğunuzun ruh sağlığı için salgını abartılı anlatmaktan kaçının" uyarısı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemen Işık Taner, ebeveynlerin çocuklarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili abartılı anlatımlardan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.

01.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:07

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemen Işık Taner, ebeveynlerin çocuklarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili abartılı anlatımlardan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.

Taner, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında evlere kapanan ailelerin, çocukları konusunda hassas olmaları gerektiğini söyledi.

Çocukların, anlamlandıramadıkları durumlar karşısında yetişkinleri gözlemleyerek model aldıklarını aktaran Taner, bu yüzden virüsün ne demek olduğunu, nasıl korunulacağını basit bir dille anlatmak gerektiğini ifade etti.

Yetişkinler tarafından abartılarak anlatılan salgın sürecinin, çocukta psikolojik veya psikiyatrik belirtiler ortaya çıkarabileceğini aktaran Taner, aileler tarafından iyi anlatılmayan salgının ciddi sonuçları olabileceğini dile getirdi.

"Çocuk gereğinden fazla bilgiye maruz bırakılmamalı"

Taner, çocukların gereğinden fazla bilgiye maruz bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Abartılı anlatımla küçük yaş grubu çocuklarda parmak emme, altına kaçırma, daha bebeksi davranışlar ve hırçınlık belirtileri ortaya çıkabilir. Aşırı kaygı düzeyi ve karamsarlık, hem kendimizi hem de aile fertlerini olumsuz etkileyebilir. Bu duyguların aşırılığı, beyin fonksiyonlarında yıkıcı etkilere sebep olabilir." diye konuştu.

Olumsuz yaşam olaylarıyla baş etmenin en yararlı yollarından birinin çocuklarla birlikte günlük rutinlere devam etmek olduğunu anlatan Taner, uyku, yemek düzeni, bilgisayarda geçirilen süre, ders ve ödev saatleri gibi rutinlerin mümkün olduğunca korunması gerektiğini bildirdi.

Taner, sosyalleşmenin, erişkinlerde olduğu kadar çocuk ve ergenlerde de temel ihtiyaçlardan biri olduğuna değinerek, "Bu nedenle çocukların sanal ortamda arkadaşları, öğretmenleri ve diğer alışık olduğu sosyal çevresiyle iletişim kurması desteklenmelidir. Yaşına uygun görevler verilen çocukla sohbet edilmelidir. Çocuğun özgürce oyun oynaması için ortam hazırlanmalıdır." dedi.

Güne anlam katacak aktivitelerle, kaygı ve stresten kaçınılabileceğini belirten Yıldız, stresli zamanlarda gülmenin, çocuklarla şakalaşmanın, oyunlar oynamanın ve onlarla spor yapmanın, beynin "sürekli alarm" durumundan çıkmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı Haber
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Demet Akalın Haldun Dormen
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Fenerbahçe Türk Lirası Donald Trump
Şu an buradasınız: "Çocuğunuzun ruh sağlığı için salgını abartılı anlatmaktan kaçının" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:10:27. #1.14#
title