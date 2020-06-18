"Çocuğunuzun iştahını artırmak için yemek öncesi oyun oynayın"
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"Çocuğunuzun iştahını artırmak için yemek öncesi oyun oynayın"

Çocuklarının iştahını artırmak için ebeveynlere önerilerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın.

18.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:07
Çocuklarının iştahını artırmak için ebeveynlere önerilerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar.Yemek aralarında çocuğunuza şeker, çikolata, pasta ve gazlı-şekerli içecekleri kesinlikle vermeyin. Yarım su bardağı kutu meyve suyu içmesi bile onun iştahının kapanmasına neden olabilir" dedi.

Annelerin genelde çocuklarının iştahsız olduğunu düşündüğünü vurgulayan Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Çocuk kendine yetecek, büyümesini sağlayacak kadar yemiyor ve günlük harcadığı enerjiyi beslenme yoluyla yerine koyamıyorsa, yaşıtlarına göre gelişme geriliği gösteren çocuk olarak tanımlanabilir" diye konuştu.

İŞTAHSZILIK PSİKOLOJİK OLABİLİR

İştahsız bir çocuğun, öncelikle büyüme ve gelişmesinin yaşına göre uygun olup olmadığının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, iştahsızlık fiziksel açıdan kontrol edilmeli ve kansızlık, bağırsak parazitleri, çinko eksikliği, yüksek ateş, kulak ve boğaz ağrısı, nefes almayı güçleştiren nezle ve grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonları gibi problemlerin olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Seringeç; "Eğer fiziksel açıdan problem görünmüyorsa, iştahsızlık probleminin psikolojik olabileceği akla gelmelidir. Çocuğun iç dünyasında yaşadığı bir üzüntü, kıskançlık, nefret ve endişe yemek yememeye neden olabilir" dedi.

YEMEĞİ CEZA OLARAK KULLANMAYIN

Ebeveynlerin yaptığı iştahsızlığa yol açan bazı davranışlara değinen Dr. Murat Seringeç ailelerin yapmaması gerekenleri şu şekilde sıraladı;

"Aç olmasa da çocuğu yemeye zorlama

İstemediği gıdaları zorla yedirmeye çalışma

Çocuğa yanlış örnek oluşturma:  Çocuklar, ailedeki beslenme alışkanlıklarından etkilenirler. Süt içmeyen bir anne babanın çocuğuna süt içirmesi veya kendisi kola içerken çocuğa yasaklaması zor olacaktır. Evdeki sağlıklı, dengeli beslenme alışkanlıkları hemen değilse de bir gün mutlaka çocuğun tercihlerinde etkili olacaktır.Fazla süt veya meyve suyu ile iştahın kapanmasına yol açmaÇocuğa erişkin porsiyonu sunmaGıdayı ödül veya ceza olarak kullanmaOlumsuz davranışı pekiştirme:  Çocuklar, bazen de büyüklerin dikkatini çekmek için yemekteki olumsuz davranışları kullanabilirler. Çünkü iştahsızlık her zaman anne babanın dikkatini çeker. Eğer, bu tuzağa düşerseniz, çocuğunuz dikkat çektiği için bile iştahsız olabilir. Özellikle sofrada, onun yemedikleri hakkında yorumlar yapmaktan, ısrarcı olmaktan kaçınmak doğru olacaktır."

YEMEK ÖNCESİ OYUN OYNAYIN

İştah artırmanın yollarının olduğunu söyleyen Dr. Murat Seringeç, çocukların yemek saatlerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların aşırı yorgun ve uykulu oldukları zaman iştahları olmadığını söyledi ve ekledi;"Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar.Yemek aralarında çocuğunuza şeker, çikolata, pasta ve gazlı-şekerli içecekleri kesinlikle vermeyin. Yarım su bardağı kutu meyve suyu içmesi bile onun iştahının kapanmasına neden olabilir"

TV KARŞISINDA YEMEK YEDİRMEYİN

Dr. Murat Seringeç, Yemek yedirmek için ısrar etmeyin, onu ödüllendirmeyin veya ceza vermeyin. Sanılanın aksine bu davranışlar çocuğun yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyeceğini unutmamak gerekiyor" dedi ve şu tavsiyelerde bulundu;

"Çocuğunuz yemek zamanında mama sandalyesine oturarak ve aile sofrasına katılarak yemek yemenin sosyal bir olay olduğunu görerek öğrenmeli. Dikkatli olun, büyük kardeşlerinin ve aile büyüklerinin sofraya oturmaması, yemek seçmesi ve yemekleri beğenmemeleri çocuğunuzun yeme alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yapabilir.Yemeği televizyon olmayan, dikkatinin dağılmayacağı sessiz bir ortamda yedirin. Yemek zamanının güzel geçmesine özen gösterin.

Çocuklar 1,5 yaşından sonra çatal kaşık kullanabilirler, dolayısıyla bu yaştan sonra kendi kendine yemesini desteklemek için kaşığı ağzına vermektense eline verip, yemesini bekleyin. Böylece yediği yemekler konusunda karar verme hakkının kendisinde olduğunu düşünecektir.Tabağı tepeleme doldurmak görüntü açısından itici gelebileceği için porsiyonları ufak tutun.Kolay çiğneyebileceği ve yutabileceği besinleri tercih edin. Zorlamadan değişik yemek çeşitlerine alıştırarak tek bir besin türüne bağımlı kalmasını önleyin. Örneğin, aşırı miktarda süt tüketimi birçok besini reddetmesine yol açar.Çocuğunuz sizin beğendiğiniz yemek düzenini ve çeşidini benimsemek zorunda değil, kendi çeşidini kendisinin bulmasına izin verin.Acele yedirmek, yemek yemeğe yeterli zaman tanınmaması ya da tam tersine yemek süresini çok uzatmak (yarım saat normal bir süredir) ve yemeği döktüğünde tepki verilmesi çocuğunuzu olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla bu tür davranışlardan sakının. Yemeğin aşırı soğuk ya da sıcak olmamasına dikkat edin. Ayrıca birçok çocuk yemekte birbirine karışmış şeyleri reddeder, çok pişirilmiş ve tadı bozuk yemekleri yemezler. Bu noktayı da göz ardı etmeyin.Bu yaşlarda yemek seçme de sık rastlandığı için yemek çeşidini arttırın. Yemek istemiyorsa yiyecekleri önünden alın, tepki göstermeyin, korkutmayın. Tekrar yemek isterse aynı yiyeceği önüne koyun, tekrar istemezse bir öğün başka yemek vermeyin. Alışkanlık yaratacağı için yemediği zaman aç kalacak endişesiyle süt ve sevdiği içecekleri vermeyin.Yemek yerken parmaklarını kullanmasına, yemeklerle oynamasına, etrafı dağıtmasına göz yumun, engellemeyin.Doyduğuna dair bir işaret aldığınız an yemesini durdurun, son lokmasına kadar yedirmek zorunda değilsiniz.Evde çocuğunuz için yemeklerin önüne geçen atıştırmalıkları bulundurmayın.

Sevmediği besinleri farklı tatlarda ve görsellerde denetin"


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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