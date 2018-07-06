Çocuğunuzun Düzenini Tatilde Bozmayın

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, tatil süresince ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerinin onlara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaları için bir fırsat sunduğunu belirtti. Merve Sehlikoğlu, anne-babalara çocukların söyleneni değil gördüğünü yaparak alışkanlık kazandıklarını hatırlatarak sağlıklı beslenme tüyoları verdi. Kışın okula gitmek için erken kalkan çocukların bu düzenini tatil döneminde de değiştirmemesi gerektiğine dikkat çeken Sehlikoğlu, çocukların erken yatıp erken kalkmaları için teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Gece uykusu özellikle çocuklarda çok önemli olduğundan gece en geç saat 11'de uyumuş olmaları gerekir. Böylece uyku düzeni bozulmayan çocukların ana öğün saatleri de düzenli bir şekilde devam edecektir" dedi. Sehlikoğlu, "Çocukların tatilde de güne mutlaka kahvaltı ile başlamaları gerektiğinin altını çizerek, Kahvaltı sofralarınızda tost veya sandviç yerine yumurta, peynir, tam tahıllı ekmekler, zeytin, söğüş salatalık-domates, yeşillikler veya süt, tam tahıllı gevrekler, meyve ve cevize mutlaka yer açın" diye konuştu.

ARA ÖĞÜN ÖNEMLİ

Çocuklara günde 3 ana öğünün yanında 2-3 defa da ara öğün yaptırılması gerektiğini belirten Sehlikoğlu, "Bu ara öğünlerde tercihler taze meyve, süt, yoğurt, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı besinlerden yana olmalıdır. Çocuk, süt ve yoğurt grubunu tek başına tüketemiyorsa taze meyveler öğütücüden geçirilip meyveli yoğurt olarak yemeleri sağlanabilir. Çocukların dışarıdaki hazır ve sağlıksız yiyecekler yerine evde sizin hazırlayacağınız sağlıklı yiyecekleri tercih etmeleri için onlara lezzetli alternatifler üretin. Örneğin; fastfood olarak hamburger menü yemek isteyen çocuğa evde hazırlanmış ekmek arası köfte ile söğüş domates-yeşillik hazırlayarak yanında da fırınlanmış az baharatlı patates ve 1 bardak ayran verebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"YEMEK İLE CEZALANDIRMAYIN"

Çocukların yemek ile ödüllendirilip, cezalandırılmaması gerektiğini vurgulayan Sehlikoğlu, "Çikolata, gofret, bisküvi gibi ödüllendirmeler yapmayın ya da cezalandırmak amacıyla istediği bir yiyecekten onu tamamen mahrum etmeyin. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan (salam, sucuk, sosis) mümkün olduğunca uzak durmalarına gayret edin. Şekerli gıdalar yerine sıcak yaz günlerinde ölçülü olmak koşulu ile dondurma tüketmelerine müsaade edebilirsiniz" dedi.

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Çocuklara su içme alışkanlığı kazandırılmasına dikkat çeken Sehlikoğlu, çocuklara sık-sık su içmek için susamayı beklememeleri gerektiğini hatırlatılması gerektiğini belirterek, "Gazoz gibi asitli içecekler tüketmemeleri için buzdolabınızda her zaman ev yapımı ayran veya taze sıkılmış meyve suyu bulundurun. Tatil dönemini verimli hale getirebilmek için çocukların oyun saatleri dışında bir spor dalına yönlendirilmeleri faydalı olacaktır. Çocuklar bu şekilde hem spor yapma alışkanlığı kazanacaklar hem de gün içerisinde yorulan bedenleri erken uyku ihtiyacı hissedecektir" diye konuştu.

(İHA)