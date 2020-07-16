Çocuğunuzdaki bu rahatsızlığı siz teşhis edebilirsiniz
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Çocuğunuzdaki bu rahatsızlığı siz teşhis edebilirsiniz

Besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığına 'pika sendromu' dendiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Salim, ailelerin gözlemleriyle bunun kolayca teşhis edilebileceğini söyledi.

Çocuğunuzdaki bu rahatsızlığı siz teşhis edebilirsiniz
16.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:21

Besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığına 'pika sendromu' dendiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Salim, ailelerin gözlemleriyle bunun kolayca teşhis edilebileceğini söyledi.

Bir aydan uzun süren, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin yani toprak, kağıt, saç, boya, kül, kil ve benzeri ürünlerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığına 'pika sendromu' dendiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Salim, "Halk arasında daha çok toprak yeme alışkanlığı olarak bilinen ve en sık çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Pika sendromu çocukların hareketlerinden kolayca tespit edilebilecek bir tablodur. Ancak teşhis konulabilmesi için çocuğun en az 2 yaşında olması gerekmektedir. Çünkü 2 yaş altı çocuklarımızın her bulduğunu ağzına götürmesi, bir nevi 'dünyayı ağzıyla tanıma' çabası da unutulmamalıdır. Çocukta karın ağrısı, mide ve bağırsak sorunları, dışkıda kan görülmesi, enfeksiyonlar ve kurşun zehirlenmesi gibi belirtileri olabilir" dedi.

Pika sendromunun tam olarak sebebi bilinmemekle beraber demir eksikliği, çinko eksikliği ve yetersiz beslenmenin en yaygın sebepleri arasında olduğuna dikkat çeken Salim, "Ancak kimi zamanda psikolojik sorunlar da yabancı madde yeme alışkanlığına sebep olabilmektedir. Kansızlığı sebepler arasında saysak da, aslında kansızlığın mı toprak yemeye yoksa toprak yemenin mi kansızlığa yol açtığı hala tartışma konusudur. Tedavide öncelikle altta yatan sebebini bulmak önemlidir. Çocuğun sistem muayenesinin, besin eksikliklerinin, psiko-sosyal ve nörolojik durumunun iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Gerekirse kansızlık, mineral ve besin eksikliği sebebiyle test yapılması gerekir. Çoğu zaman yeme bozuklukları düzeltildiği ve eksik olan mineral ve besinler yerine konulduğu zaman bu durum ortadan kalkar. Demir eksikliği tespit edildiği zaman karaciğer, kırmızı et, pekmez, yumurta, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Eğer davranışlar beslenme tedavisinden sonra sonlanmıyorsa davranış müdahaleleri gerekebilir" diye konuştu.

(Abdullah Çibir/İHA)

Kaynak: İHA

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