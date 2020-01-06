Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyorsa dikkat !

06.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:32

KULAK GRİBİ

Orta kulak iltihabının dikkate alınması gereken bir sağlık problemi olduğunu belirten Dr. Hünkar Batıkhan, "Halk arasında "kulak gribi" olarak da bilinen orta kulak iltihabı genellikle tek kulağı tutan bir ağrıyla kendini gösterir. Küçük çocuklarda bu rahatsızlığa ateş de eşlik eder. Çocuk kulağında batma, acı oluğunu söyleyebilir. Kulağında dolgunluk hissi ve geçici işitme kaybı olabilir. Bu durumda kulak burun boğaz hekimine başvurulmalıdır. Seröz Otit rahatsızlığında ise kulakta sıvı birikmesi oluşur. Akut Otit hastalığında tedaviye başlanıp ağrı ve ateş geçtikten sonra son kontrollere gidilmediği durumlarda da Seröz Otit gelişebilir. Çünkü bazen Akut Otit iyileşirken orta kulakta sıvı biriktirir. Sıvı koyu sümük kıvamına da dönebilir. Eğer hasta çocuk ise bu durumda ağrı ve ateş hissetmez. Çocuk kendini çok iyi ifade edemediği için hastalığın ilerlemesiyle kulakta dolgunluk ve işitme kaybı oluşmaya başlar" dedi.

ÇOCUĞUMUZ BİZİ DUYMUYOR, UMURSAMIYOR DİYORSANIZ..

Seröz Otit gelişen çocukların işitme kayıplarının ebeveynleri tarafından çoğu zaman fark edilemediğine dikkat çeken Dr. Batıkhan, "Orta kulak iltihabı geçiren çocuk TV'nin sesini normalden fazla açar. Seslendiğinizde size bakmaz. Bu noktada ailelerin çocuklarını çok iyi gözlemlemesi gerekiyor. İltihap sonrası çocuğunuzda, 'Bizi duymuyor, umursamıyor' gibi düşünceleriniz varsa mutlaka bir uzmana başvurun. Çünkü hastadaki tek sorun duyma kaybıdır, kulak dolgunluğudur. Altı yaşındaki çocuk, 'Anne kulağım duymuyor' demez. Ancak anne ve babalar çocuğu çok iyi gözlemleyerek bu durumu anlayabilir. Çocukları televizyon izlerken ona seslenerek işitme kaybını test edebilirler. Hastalığa erken tanı konulmazsakulakta biriken sıvı katılaşarak kulak zarında çekilmeye ve çökmeye yol açabilir.İşitme kaybı neredeyse yüzde 40'lara ulaşabilir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler