Çocuğunun kaçan topunu almak isterken dereye düşüp ölümden döndü
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Çocuğunun kaçan topunu almak isterken dereye düşüp ölümden döndü

Çocuğunun kaçan topunu almak isterken dereye düşüp ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir kadın çocuğunun dereye düşen topunu almak isterken ölümden döndü.

Bursa'da bir kadın çocuğunun dereye düşen topunu almak isterken ölümden döndü.

Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesinde bulunan Bağlaraltı Sarıkamış Şehitler Parkına çocuklarıyla hava almaya giden Esra T, (40) çocuklarıyla parkta oynarken çocuğunun topu parkın içinden akan dereye kaçtı. Çocuğunun dereye kaçan topunu almak için mücadele eden kadın 10 metre yükseklikteki duvardan dereye düştü. Burada yaralanan kadının yardımına parkta bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 10 metre yükseklikteki duvardan halat yardımıyla yaralı kadının yanına inen itfaiye ekipleri yaralı kadını sedyeyle uzun uğraşlar sonunda düştü yerden çıkarttı. Yaralı kadın ambulans Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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