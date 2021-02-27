Çocuğunun emziği kaybolan da sahildeki kalabalıktan rahatsız olan da 112'yi arıyor

Sakarya'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine gelen "Çocuğumun emziği kayboldu, alabilir misiniz?" "Sahil çok kalabalık, azaltın" gibi "gereksiz" ihbarlar hem şaşırtıyor hem de çalışanları meşgul ediyor.

Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve orman ekiplerine gelen acil çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezinde karşılanarak tek elden yönetiliyor.

Merkeze gelen aramalar, çağrı karşılayıcılar tarafından alınarak konusuna göre ilgili birimlere iletiliyor.

Sakarya 112 Acil Çağrı Merkezine geçen yıl yapılan 1 milyon 400 bin çağrının yarısından fazlası, kayıtlara "asılsız" ya da "gereksiz" olarak geçti.

Merkeze gelen, "Telefon hattımı taşıyacağım, internet faturamı ödeyeceğim, yardımcı olur musunuz?", "Kapımın önünden süpürgem çalındı, ekip gönderin.", "Çocuğumun emziği kayboldu, alabilir misiniz?", "Maaşım neden az yattı?", "Kız arkadaşım telefonuma cevap vermiyor, siz arar mısınız?", "Sahil çok kalabalık, azaltın.", "Araba plakasını versem, sahibinin bilgisini verir misiniz?" şeklindeki çok sayıda çağrı ise çalışanları meşgul ediyor.

Sakarya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Bilginer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil çağrıların tek numara altında birleştirildiğini anımsatarak bunun avantajları olduğunu belirtti.

Acil çağrı yapıldığında ilgili kurumun vakadan hemen haberdar olduğunu, bu sayede olaylara erişim süresinin kısaldığını anlatan Bilginer, merkezde emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve orman birimlerinin bulunduğunu, AFAD'ın da sisteme entegre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Gereksiz aramalar personelin iş yükünü artırıyor"

Merkezde bir çağrının karşılanma süresinin 1,91 saniye olduğunu aktaran Bilginer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kısıtlamalarla ilgili çağrıların da geldiğini, gereksiz aramaların personelin iş yükünü artırdığını ifade etti.

Bilginer, merkeze ilginç çağrılar geldiğine dikkati çekerek, "Bunlar gereksiz meşguliyet oluşturduğundan gerçekten acil durumu olan vatandaşlarımız bize ulaşmada zorluk çekmektedir. Vatandaşlardan ricamız; 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim. Gerçek ihtiyaç sahibi; anneniz, babanız, kardeşiniz veya çocuğunuz olabilir." dedi.

Öncelikli acil durum halinde vatandaşların soğukkanlı olmalarının önem arz ettiğini vurgulayan Bilginer, "Çağrı alıcı arkadaşlarımızın sorularına elden geldiğince net cevaplar verilebilmesi, vakaya ulaşılabilmekte kolaylık sağlamaktadır. 112 arandığında çağrının alınmasında yoğunluktan dolayı gecikmeler yaşanabiliyor. Bu durumda vatandaşımız telefonu kapatıp başka yerleri aramaya çalışıyor. Bu durumda vatandaşa dönüş sürecinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenlerle acil durum çağrısı yapıldığında ulaşamadıysa telefonunu meşgul etmesin, çağrı alıcılarımız kendilerine dönüş yapacaktır." diye konuştu.

Bilginer, merkeze geçen yıl gelen yaklaşık 1 milyon 400 bin çağrının yarısından fazlasının gereksiz ya da asılsız olduğunu aktararak vatandaşların 112'yi meşgul etmemesinin önemine işaret etti.

Çağrının asılsız veya gereksiz olması halinde idari para cezası uygulandığına dikkati çeken Bilginer, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz