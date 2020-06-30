Çocuğunun eğitim parası yanan anne, "Bakanımızın aramasına çok duygulandım"
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Çocuğunun eğitim parası yanan anne, "Bakanımızın aramasına çok duygulandım"

Çocuğunun eğitim parası yanan anne, "Bakanımızın aramasına çok duygulandım" Çocuğunu eğitim masrafını yanlışlıkla yakmıştı, mağduriyeti giderildi Sobada yaktığı paralar geri döndü Gülşen annenin mağduriyeti giderildi - "Yanan paraları kutunun içerisinde muhafaza ettim hiç dokunmadım"...

30.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:30

Çocuğunun eğitim parası yanan anne, "Bakanımızın aramasına çok duygulandım"

Çocuğunu eğitim masrafını yanlışlıkla yakmıştı, mağduriyeti giderildi

Sobada yaktığı paralar geri döndü

Gülşen annenin mağduriyeti giderildi

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"Yanan paraları kutunun içerisinde muhafaza ettim hiç dokunmadım"

ÇANKIRI - Çankırı'da, tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirası sakladığı kuzinede yanan Gülşen Hayta, "Benim mağduriyetim giderildi inşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz" dedi.

Çankırı merkezde 84 yaşındaki engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin lirayı bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu. Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı. Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankasına da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi

Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyeti giderildi. Hayta'nın yanan tüm paraları, seri numaralarının tespit edilmesinin ardından Merkez Bankası tarafından değiştirildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası başta olmak üzere pek çok yardım kuruluşu üzüntülü annenin mağduriyetinin giderilmesi için adeta seferber oldu. Çocuğunun bir yıllık eğitim masrafını sobada yakan Hayta'nın Merkez Bankasına başvurması sonrasında seri numaralarının tespit edilmesiyle yanan banknotlar değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Çankırı'da bulunan anneyi arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de ailenin yanında olduklarının bilinmesini istedi.

Gelen diğer yardımları geri çevirdi

Sıcak havalarda kullanmadığı sobayı engelli annesinin isteği üzerine yakan ve kuzine kısmında sakladığı paraları da yanlışlıkla küle çeviren Gülşen Hayta'ya Türkiye'nin pek çok yerinden yardım talepleri de geldi. Oğlunun tüm eğitim masraflarını karşılamak isteyen yardım derneklerin yanı sıra bireysel olarak da aileye para yardımı taleplerini geri çeviren Gülşen Hayta, kendi mağduriyetinin giderildiğini ve başka yardıma muhtaç kişilerin olduğunu kaydederek talepleri geri çevirdi. Hayta, bu davranışıyla da büyük takdir topladı.

"Bakanımızın aramasına çok duygulandım"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini aradığını söyleyen Gülşen Hayta, "Dünden bu güne kadar yaşadıklarım Türkiye'nin hemen hemen her yerinden hayırseverlerimiz aradılar. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak aradı onun araması beni çok onurlandırdı, şereflendirdi. Şunu ben daha iyi anlamış oldum ki biz doğru da yapsak yanlış da yapsak ne yaparsak yapalım yanımızda desteğini hizmetini merhametini esirgemiyor bizden. Ben bakanımızın aramasına çok duygulandım. Allah bir kere değil bin kere razı olsun devletimize Allah zeval vermesin. Bakanımızla mağduriyetimi konuştuk probleminin giderileceğini ve giderildiğini söyledi. Telefon numarasını kaydetmemi söyledi. Her zaman araya bileceğimi söyledi. Bir bakanın bu şekilde hizmet amaçlı söylemesi beni çok onurlandırdı. Her zaman arayabileceğimi söyledi. Ben de Merkez Bankasının sıkıntımı giderdiğini söyledim. Bu şekilde bir görüşme yaptık" dedi.

"Benim mağduriyetim giderildi"

Paralarının değiştirildiğini de kaydeden Hayta, "Merkez Bankasından aradılar. Allah onlardan da razı olsun bütün çalışanlarından. Çok ilgilendiler. Çok duyarlı davrandılar. Olayın peşini bırakmadılar. Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun. Benim mağduriyetim giderildi inşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz. Ben sıkıntımı giderdim daha fazlasını da istemiyorum. Olmayanlara da yardım etsinler. Yanan paraları kutunun içerisinde muhafaza ettim hiç dokunmadım. Bütün parçaları topladım Merkez Bankasına götürdüm incelediler. Daha sonra beni arayacaklarını söylediler. Paranın kriminal teste gideceğini ve mağduriyetimin giderileceğini söylediler" ifadelerine yer verdi.

"Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Çocuğunun eğitim parası yanan anne, 'Bakanımızın aramasına çok duygulandım'

Kaynak: İHA

Manşet

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