Çocuğunun Doğum Günü Kutlamasında Yanlışlıkla Annesini ve Eşini Vurdu

Samsun'da bir kişi çocuğunun doğum günü kutlaması sırasında tüfeğini kurcalarken yanlışlıkla annesini ve eşini bacaklarından vurdu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ.(25) çocuğunun doğum günü kutlaması sırasında evlerinde av tüfeğini kurcalarken tüfek birden ateş aldı ve annesi K.İ. (58) ile eşi Y.İ.'yi (22) bacaklarından yaraladı. Hafif yaralanan aile fertleri kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine gitti.

Olay polise intikal edince aile, Canik ilçesinde sokakta yürürken kendilerine bir otomobilden ateş açıldığını söyleyip olayı gizlemek istedi. Ancak, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olayın evde kazara meydana geldiğini tespit etti ve S.İ.'yi hastanede gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan S.İ. Samsun Adliyesine sevk edilirken, savcıya verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı. - SAMSUN