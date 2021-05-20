ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
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ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Muhammet Ç., damar yolu açarken, çocuğunun canını yakıp, ağlattığı gerekçesiyle hemşire Serhat Özcanlı'ya yumruk attı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Muhammet Ç., damar yolu açarken, çocuğunun canını yakıp, ağlattığı gerekçesiyle hemşire Serhat Özcanlı'ya yumruk attı. Araya giren Dr. Yılmaz Aydın'a saldıran Muhammet Ç., gözaltına alındı. Sağlık çalışanlarına saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova'daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı'ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı. Muhammet Ç.?nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti. Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.

Muhammet Ç.'nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı'nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ
ÇOCUĞUNUN DAMAR YOLUNU AÇARKEN ACITTI İDDİASIYLA HEMŞİREYİ YUMRUKLADI, DOKTORU DARBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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