Çocuğunu yabancı uyruklu annesinden kaçırdığı iddia edilen baba ve annesi Bursa'da yargılanıyor
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Çocuğunu yabancı uyruklu annesinden kaçırdığı iddia edilen baba ve annesi Bursa'da yargılanıyor

11.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:43
Çocuğunu yabancı uyruklu annesinden kaçırdığı iddia edilen baba ve annesi Bursa'da yargılanıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir dönem nikahsız yaşadığı Alman kadından olan çocuğunu kaçırdığı iddia edilen sanık ile annesinin yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir dönem nikahsız yaşadığı Alman kadından olan çocuğunu kaçırdığı iddia edilen sanık ile annesinin yargılanmasına devam edildi.

Mustafakemalpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 yaşındaki çocuğun annesi Rebecca S. taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatı katıldı. Tutuksuz yargılanan Umut K. ve annesi Hanife S. ise duruşmaya gelmedi.

Tanıkların ifadelerine başvurulan duruşmada Rebecca S'nin avukatı, çocuğun velayetinin annede olduğunu, tanık ifadesine göre suçun çocuğun babaannesi Hanife S'nin işlediğini öne sürerek tutuklanmasını istedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği vekili Mine Rana Kahramanoğlu, "Bir bebeğin eşya gibi oradan oraya taşınarak annesinden ayrı bırakılması vicdana ve kanuna aykırıdır. Çocuğun üstün yararı vardır. Bu nedenle bebeğin bir an önce annesine teslimi için tüm adli makamların seferber olmasını istiyoruz. Çocuklar sağlıklı ve huzurla büyümelidir." dedi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Rebecca S'nin 7 aylık oğlu Nazar S'nin, Umut K. ve annesi Hanife S. tarafından kaçırıldığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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