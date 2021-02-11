Çocuğunu uyutamayan da derdini paylaşmak isteyen de 112'yi arıyor

Hatay'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan gereksiz aramalar, hem çalışanların işini zorlaştırıyor hem de ihtiyacı olanlara verilecek yardım çalışmalarının aksamasına neden oluyor.

Hatay'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan gereksiz aramalar, hem çalışanların işini zorlaştırıyor hem de ihtiyacı olanlara verilecek yardım çalışmalarının aksamasına neden oluyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, "Avrupa 112 Günü" dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, kurumda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eklenen İl Sağlık Denetim Merkezi ve Vefa Sosyal Destek ekipleriyle 10 birimin 7 gün 24 saat hizmette olduğunu söyledi.

Merkezlerinde dönüşümlü çalışan 63 kişilik ekiple her çağrıya ivedilikle karşılık verildiğini aktaran Gövce, şöyle devam etti:

"2020 yılında Türkiye'nin en fazla çağrı alan 3. ili olarak kayıtlara geçtik. Geçen yıl 7 milyon 18 bin 314 vaka ihbarı düştü ve bu vakaların yüzde 85'i asılsız, yüzde 15'i asıllı yani vakaya dönüşüp ilgili çalışma grubuna aktarılan vakalar. Pandemi dönemiyle birlikte vakalarda yüzde 110 artış söz konusu. Bize çok fazla vaka ihbarı düştüğü esnada, arada bir trafik kazası ya da bir ev yangını söz konusu olabiliyor. Burası gereksiz şekilde rahatsız edildiği zaman önemli çağrıları ne yazık ki zamanında göremiyoruz ve bir can veya mal kaybına neden olabilecek ölçüde olumsuzluklara neden olabiliyor."

"Vatandaş 112'deki o melodiyle çocuğunu uyutuyor"

Gövce, vatandaşların 112 Acil Çağrı'nın mantığını iyi anlaması ve gereksiz yere meşgul etmemesi gerektiğini kaydetti.

Merkezde bulunan birimlerin sorumluluk alanı dışında da aramaların geldiğini dile getiren Gövce, "Elektrik konusu için ya da su talebi için burası aranarak meşgul ediliyor, aynı anda acil müdahale gerektiren bir vaka kaçırılmış olabiliyor. Mesela çok enteresandır, bir vatandaşımız bizi arayıp 'ablacım sizin bu kadar erken açacağınız aklımızdan geçmezdi, müzik çok hoş çocuğumuzu uyutuyoruz, niye hemen açtınız ki' deyip de böyle komik diyaloglar yaşanıyor. Vatandaş 112'deki o melodiyle çocuğunu uyutuyor. Evlenme teklifi edenden tutun da sohbet etmek isteyen, eşinden ayrılıp burada derdini anlatmak isteyen gibi, bu tarz vakalar geliyor." diye konuştu.

Gövce, hattı gereksiz yere meşgul edenlerin tespit edilip ceza yaptırımı uygulandığını belirterek, çok fazla arayanların kara listeye alındığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz