Çocuğunu parka götürürken çatışmada ölmüştü; eşi iddianamenin yeniden düzenlenmesini istiyor

Özgür EREN, ŞİŞLİ'de 48 yaşındaki Okan Karaten çocuğunu parka götürürken, iki grup arasında çıkan çatışmada arada kalmış ve hayatını kaybetmişti. Silahlı çatışmaya ilişkin 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Karaten'in eşi ve avukatları iddianamede eksiklerin olduğunu ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Avukat Saygın Bedri Gider "İddianamede müvekkilimizin de ölümüne neden olan silahlı kişileri kimler yönlendirdi hususu açıklığa kavuşturulmamıştır" dedi.

11 Haziran da çocuğunu parka götüren kuyumcu Okan Karaten'in (48) başından vurularak ölümüne neden olan silahlı çatışmaya ilişkin 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Okan Karaten'i öldüren silahı ateşleyen şüpheli Yunus Aksak hakkında "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten ve ailenin avukatı Saygın Bedri Gider iddianamede eksikler olduğunu belirterek basın açıklaması yaptı.

ELANUR KARATEN: BU İDDİANAMENİN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUM

AVUKAT SAYGIN BEDRİ GİDER: ÜMİT EDİYORUM Kİ MAHKEME BU EKSİK İDDİANAMEYİ İADE EDECEKTİR

Ailenin avukatı Saygın Bedri Gider, "İki silahlı grup arasında yaşanan çatışmanın ortasında kalan müvekkilimiz Ela hanımın eşi ve onun kızının babası Okan Karaten maalesef bir suikast silahından çıkan mermiyle, Uzi'den çıkan mermiyle hayatını kaybetti. Kızını o silahlı çatışmadan korumak isterken. Bu iki grup niye çatıştı? Aralarındaki ihtilaf neydi? Konusu söz konusu olayın ve gerçekleşecek yargılamanın temel noktası. Bu çelişki aralarında ihtilaf otelin hemen yanındaki küçük bir arsanın otel sahipleri tarafından ele geçirilme meselesi. Organize eden bu silahlı tetikçileri ve o arsa hissedarına bu tetikçileri yönlendiren kişiler maalesef iddianamede layıkıyla yer almamıştır. İddianamede müvekkilimizin de ölümüne neden olan silahlı kişileri kimler yönlendirdi hususu açıklığa kavuşturulmamıştır. Biz savcılıktan şifahi ve yazılı taleplerimizle bu kişilerin otel sahipleri ile ilgili rabıtasının, geçmişe dönük bu kişilerin telefon kayıtlarının incelenmesi suretiyle ortaya çıkarılmasını talep ettik. Savcılık bu hususu da göz ardı etti ve yeterli, doyurucu bir açıklama yapmadı. Ümit ediyorum ki yargılama yapacak mahkeme bu eksik ve hukuken sakat iddianameyi iade edecektir. Eksik hususların tamamlanması ve layıkıyla olayın aydınlatılması maksatlı bir iddianame düzenlenmesi için ümit ediyorum mahkeme bu iddianameyi iade edecektir ve taleplerimiz doğrultusunda söz konusu olay daha da derin bir araştırmayla yeni bir iddianameyle mahkemenin huzuruna gelecektir. Çünkü söz konusu iddianamede bizim müvekkilimizin ve diğer iki kişinin de yaralanmasına sebep olan silahları ateşleyen kişilerin arkasındaki güçler karanlıkta kalmıştır" dedi.