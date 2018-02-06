Tedavi Gören Kızını Öldürmeye Çalışan Anne, 3 Aylık Hamile Çıktı
Adıyaman'da hastanede tedavi gören kızını boğarak öldürmeye çalışan anne tutuklandı. Tutuklanan kadının 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında bulunan 4 yaşındaki kızını boğarak öldürmeye çalışan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kadının 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Edinilen bilgiye göre, baygınlık ve kusma şikayetiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılarak tedavi altına alınan 4 yaşındaki Z.S., tedavi gördüğü hastanede öz annesi Zeynep A. tarafından elbisenin kol kısmıyla boğazı sıkılarak boğdurulmaya çalışılmıştı. 15 dakika boyunca nefessiz kalması sonucu kalbi duran ve daha sonra sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda kalbi çalıştırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Z.S'nin beyin ölümü gerçekleşmişti.
YARDIM ETTİĞİ İDDİA EDİLEN N.Ç. SERBEST BIRAKILDI
Öz kız çocuğunu öldürmeye çalışan ve daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Anne Zeynep A., ile ona yardım ettiği iddia edilen N.Ç., emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından öğle saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen Zeynep A., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeynep A'ya yardım ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen N.Ç., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
4 yaşındaki kız çocuğunu hasta yatağında boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cezaevine sevk edildiği esnada ağlayarak adliyeden çıkıp daha sonra polis ekip aracına binen anne Zeynep A., gazetecilerin kendisine sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.
Kız çocuğunu öldürmeye çalışan Adıyaman Adliyesinde görevli Zeynep A'nın 4 yaşındaki kız çocuğu olan Z.S'nin dışında 2 yaşında da İ.S., isimli bir erkek çocuğu da olduğu öğrenildi. 3 yıl önce eşinden boşanan ve 45 gün önce Mardin'den Adıyaman Adliyesine atanan anne Zeynep A'nın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
KIZI İLE 2 ÇOCUĞUNU YETİŞTİRME YURDUNA BIRAKTI
Mardin'den Adıyaman Adliyesine atanan Zeynep A'nın Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek, kalacak yerlerinin olmaması ve boşandığı eşinden dolayı can güvenliğinin bulunmamasından dolayı geçici olarak 4 yaşında Z.S. ile 2 yaşındaki oğlu İ.S'yi, yetiştirme yurduna bırakma talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
Cumhuriyet savcılığına yaptığı müracaat doğrultusunda Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan incelemelerin ardından Z.S. ile İ.S., 15 Aralık 2017 tarihinde anne Zeynep A'dan alınarak bir yuvaya yerleştirildi. Kısa bir süre yuvada kalan çocuklar, anne Zeynep A'nın ev kiralaması ve işlerini yoluna koymasıyla çocuklarını yeniden alabilmek için cumhuriyet savcılığına yaptığı müracaatta bulundu. Yapılan müracaat doğrultusunda her iki çocuk yapılan incelemelerin ardından anne Zeynep A'ya, 24 Ocak 2018 tarihinde teslim edildi.
ANNESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ
Çocuklarını yapılan incelemelerin ardından teslim alan Zeynep A., kira olarak tuttukları Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında bulunan bir ikamete yerleşti.
Tuttukları eve yerleştikten 11 gün sonra (3 Şubat 2018) 4 yaşındaki Z.S., kusma ve baygınlık şikayetleri üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine yatırılarak tedavi altına alınmış, 4 Şubat 2018 tarihinde de annesi Zeynep A., tarafından öldürülmek istenmişti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-
kadınlardan şiddet gören çocuklar ve adamlar kadar erkekten şiddet gören kadın yoktur ne yazık ki bu gerçeğin ta kendisidir ama kadının gerek çocuk gerekse erkeğe uyguladığı şiddet hep gizlenmektedir ve toplumda tek mağdur olan tek şiddet gören kadınlarmış gibi propaganda yapılmaktadır amaç ise evliliklerin sistemli bir şekilde bitirilmesine zemin hazırlamaktırCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Sokakta yaşayan kedilere ve köpeklere kurban ol. Onlar bile hangi zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın yavrularından vazgeçmiyorlar. Allah kimseyi böyle insanlarla karşılaştırmasin.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
idam ŞARTTTTTCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
bu ve benzeri kadınlar dünyadaki en azılı suclulardan daha gaddar daha tehlikeli.. kendi cocugunu öldürebilenenin kimseye acıması ve kimseden korkusu olmaaz malesefCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
allah kahretsinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır