Çocuğunu okula bırakıp dönerken trenin çarptığı Serpil yaşamını yitirdi (2) - Haberler
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Çocuğunu okula bırakıp dönerken trenin çarptığı Serpil yaşamını yitirdi (2)

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Çocuğunu okula bırakıp dönerken trenin çarptığı Serpil yaşamını yitirdi (2)

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDABurdur'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yük treninin çarpması sonucu ölen Serpil Erçömek'in 6 ve 14 yaşındaki 2 oğlu, Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak korumaya alındı.

BURDUR (DHA) - ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA

Burdur'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yük treninin çarpması sonucu ölen Serpil Erçömek'in 6 ve 14 yaşındaki 2 oğlu, Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak korumaya alındı. Eşinden ayrı yaşayan Erçömek'in, babası Süleyman Erçömek ile Menderes Mahallesi'ndeki evde kaldığı bildirildi. Süleyman Erçömek'in kanser tedavisi gördüğü, Serpil Erçömek'in annesinin ise geçen yıl kasım ayında koronavirüsten vefat ettiği bildirildi. Erçömek'in yarın toprağa verileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri

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