Çocuğunu kasten öldürmek istediği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi - Haberler
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Çocuğunu kasten öldürmek istediği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi

AA / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel
Çocuğunu kasten öldürmek istediği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırdığı iddiasıyla hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen anne Ezgi K'nin yargılanmasına devam edildi.

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırdığı iddiasıyla hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen anne Ezgi K'nin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ezgi K. ve avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen raporda, sanığın polis merkezinde verdiği ifadede, çocuğun burnu, ağzı ve kulağının iç kısmı ile göbek deliğine evdeki şırınga iğnesini batırarak kanama meydana getirme ve vücudunun bazı yerlerini jiletle kestiğine ilişkin ifadelerin, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında yapılan dış muayenelerde tespit edilen tüm bulgularla uyumlu olduğu belirtildi.

Raporda, çocuktaki yaralanmaların yaşamsal tehlikeye yol açacak nitelikte olmadığı ancak çocuğa zarar verici nitelikteki bu eylemlerin devam etmesi halinde yaşamsal tehlike riski taşıdığı kaydedildi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanığın avukatları, müvekkillerinin yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Sanık Ezgi K de tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca sanık hakkında yazılan rapor ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen rapor arasında farklı kısımların bulunduğunu belirterek, dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, kuruldan sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda rapor istenmesini de karara bağladı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1,5 yaşındaki E.M.K'nin sağlık sorunları nedeniyle annesi Ezgi K. tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü anlatılarak, burada yapılan tetkikler sonucunda çocuğun istismara uğradığının belirlendiği ve bununla ilgili baba E.K'nin uyarıldığı belirtiliyor.

Baba E.K'nin anneye bu durumu sorması üzerine sanığın 9 Şubat 2019'da polise giderek olayı anlattığı ifade edilen iddianamede, Ezgi K'nin, doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı için farklı zamanlarda jilet ve şırınga ile çocuğa eziyet çektirdiğini söylediğine yer veriliyor.

İddianamede, sanık Ezgi K'nin "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çocuğunu kasten öldürmek istediği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi - Haberler
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