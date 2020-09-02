Çocuğunu havaya kaldırıp, çekyata fırlattı
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Çocuğunu havaya kaldırıp, çekyata fırlattı

SAMSUN'da, eşinden boşanan Nejdet Ö.'nün çocuğuna şiddet uyguladığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Çocuğunu havaya kaldırıp, çekyata fırlattı
02.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:32

SAMSUN'da, eşinden boşanan Nejdet Ö.'nün çocuğuna şiddet uyguladığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Polis memuruyken görevden ihraç edildiği belirtilen Nejdet Ö., 7 yıl önce eşinden boşandı. Çocuğu Muhammed Ö.'nün (10) velayeti ise kendisine verildi. İddiaya göre Nejdet Ö., çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bu anlardan birini görüntüsü ise kendi yakınlarınca cep telefonuyla kaydedildi. Tam olarak ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp, çekyatın üzerine savurduğu görüldü.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Kaynak: DHA

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