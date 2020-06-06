Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
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Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti

Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çocuğu gösterilmediği iddiasıyla 7 katlı binanın çatı katına çıkıp intihara kalkışan adam, polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.

06.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:59

Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çocuğu gösterilmediği iddiasıyla 7 katlı binanın çatı katına çıkıp intihara kalkışan adam, polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.

Olay, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında meydan geldi. İddiaya göre ailesi tarafından çocuğu gösterilmeyen B.A., oturduğu apartmanın çatı katına çıkıp intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, B.A.'nın atlama ihtimaline karşı yere minder açtı. Polis ve müzakere ekipleri çatıya çıkıp, B.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çalışmadan sonra polis ekipleri, B.A.'nın çocuğunu kendisine göstermesiyle ikna edilerek çatıdan indirildi.

B.A. ve eşi ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti

Kaynak: İHA

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