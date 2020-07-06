Çocuğunu göremediğini söyleyen baba bir ay içinde ikinci kez köprüden atlamaya çalıştı
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Çocuğunu göremediğini söyleyen baba bir ay içinde ikinci kez köprüden atlamaya çalıştı

Çocuğunu göremediğini söyleyen baba bir ay içinde ikinci kez köprüden atlamaya çalıştı Konya'da çocuğunu göremediğini iddia ederek, bir ayda ikinci kez köprüden atlamak isteyen şahıs, polis tarafından kurtarıldı.

06.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:15

Çocuğunu göremediğini söyleyen baba bir ay içinde ikinci kez köprüden atlamaya çalıştı

KONYA - Konya'da çocuğunu göremediğini iddia ederek, bir ayda ikinci kez köprüden atlamak isteyen şahıs, polis tarafından kurtarıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Kavşağı Alt Geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen A.O.Ş. (43), alt geçidin üstünde bulunan korkuluklardan atlamaya çalıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimali üzerine köprü altına hava yastığı açtı. Polis ve sağlık ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı ancak çabaları da sonuç vermedi. A.O.Ş. aşağıya atlamak istediği sırada polis ve sağlık ekipleri tarafından kollarından ve bacaklarından yakalanarak korkuluklardan yukarıya çekildi. Polis otosuna bindirilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şahıs aynı yerde 6 Haziran'da da köprüye çıkarak atlamaya çalışmış, polis tarafından kurtarılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuğunu göremediğini söyleyen baba bir ay içinde ikinci kez köprüden atlamaya çalıştı

Kaynak: İHA

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