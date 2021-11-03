Çocuğunu göremediği için intihar etmek isteyen anneyi polis vazgeçirdi - Haberler
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Çocuğunu göremediği için intihar etmek isteyen anneyi polis vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocuğunu göremediği için intihar etmek isteyen anneyi polis vazgeçirdi

Siirt'te çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek intihar etmek isteyen anne, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vazgeçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek intihar etmek isteyen anne, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vazgeçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Güres Caddesinde bir apartmanın terasında meydana geldi. Çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia eden bir anne, 7 katlı bir apartmanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Terasa çıkan polis ekipleri, anneyle bir süre konuştuktan sonra intihar etmekten vazgeçirdi. Anne, kontrol amaçlı 112 acil servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Çocuğunu göremediği için intihar etmek isteyen anneyi polis vazgeçirdi

Çocuğunu göremediği için intihar etmek isteyen anneyi polis vazgeçirdi

Çocuğunu göremediği için intihar etmek isteyen anneyi polis vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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