Çocuğunu dilendiren 9 aileye işlem yapıldı İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 9 çocuk tespit edilirken 9 aileye...

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 9 çocuk tespit edilirken 9 aileye işlem yapıldı.



Kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 9 çocuk ekiplerce tespit edilirken 9 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 70 şahsa da 'Kabahatler Kanunun' ilgili maddesinden işlem yapıldı.



Ayrıca vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda ise; belirtilen tarihler arasında 'Okul Önü Uygulaması' adı altında her hafta salı ve perşembe günleri şehir merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde, 1'i ülke geneli olmak üzere toplam 8 adet uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda bin 946 kişi sorgulanmış olup, okulla ilgisi olmayan 35 şahsa idari işlem yapıldı. 374 okul servis aracı/sivil araç denetlenmiş, 72 tanesi internet ve playstation salonu olmak üzere toplam 516 umuma açık işyeri, park, bahçe, metruk bina kontrol edilmiş, 2 internet salonuna, 3 oyun salonuna 12 yaşından küçük çocuk bulundurmaktan, 9 işyerine yaşı küçük çocuklara sigara satışı yapmaktan işlem yapıldı.



Öğrenci ve gençlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim ve kontrollerin sürekli olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA