Çocuğunu dilendiren 8 aileye işlem yapıldı
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Çocuğunu dilendiren 8 aileye işlem yapıldı

Çocuğunu dilendiren 8 aileye işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin 15 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda çocuklarını dilendiren, mendil sattıran ve kağıt toplattıran 8 aileye idari işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin 15 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda çocuklarını dilendiren, mendil sattıran ve kağıt toplattıran 8 aileye idari işlem yapıldı.

Çocuk Şube ekiplerinin ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 8 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan, 7 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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