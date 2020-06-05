Çocuğunu alan çarşıya koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuğunu alan çarşıya koştu

Çocuğunu alan çarşıya koştu Kilis'te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesi ile birlikte çocuğunu alan aileler, çarşıya çıkınca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

05.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:20

Çocuğunu alan çarşıya koştu

KİLİS - Kilis'te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesi ile birlikte çocuğunu alan aileler, çarşıya çıkınca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı. Kilis kent merkezinde yoğunluk yaşanırken, bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

Çocuğunu alan çarşıya koştu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Haber
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada Haber
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Haber
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Leyla Güven Adnan Menderes Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Ebru Şallı Beren Saat Hülya Avşar Rafet El Roman
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: Çocuğunu alan çarşıya koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 16:21:15. #1.14#
title