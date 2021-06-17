Çocuğuna zorla ilaç ve sigara içirdiği iddia edilen anne tutuklandı
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Çocuğuna zorla ilaç ve sigara içirdiği iddia edilen anne tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

Çocuğuna zorla ilaç ve sigara içirdiği iddia edilen anne tutuklandı Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuğuna zorla ilaç ve sigara içirdiği iddia edilen anne tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, baba T.Ö. 4 yıl önce Ö.Ö. ile dini nikah kıydı. Daha sonra işi nedeniyle İngiltere'ye giden T.Ö. iddiaya göre, 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye annesi tarafından işkence edildiğini öğrendi. Baba T.Ö. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri anne Ö.Ö.'nün Kayseri'de olduğunu belirledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anne Ö.Ö.'yü Talas ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Ö.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ö.'nün ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Çocuk Y.T. ise devlet koruması altına alındı.

Zorla hap ve sigara içirmiş

İddiaya göre Baba T.Ö.'nün elde ettiği görüntülerde anne Ö.Ö.'nün Y.T.'ye zorla hap ve sigara içirdiği görülüyor. Görüntülerin ne zaman kaydedildiği ise bilinmiyor.

Çocuğuna zorla ilaç ve sigara içirdiği iddia edilen anne tutuklandı
Çocuğuna zorla ilaç ve sigara içirdiği iddia edilen anne tutuklandı
Çocuğuna zorla ilaç ve sigara içirdiği iddia edilen anne tutuklandı
Çocuğuna zorla ilaç ve sigara içirdiği iddia edilen anne tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
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