Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7)

06.02.2021 21:14 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:18
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7)

NURCAN SERÇE VE DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NURCAN SERÇE VE DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'O KADAR ÜZÜLDÜM Kİ BEN VURUYORUM ÇOCUĞUM 'ANNE' DİYORNurcan Serçe gözaltına alınmadan önce telefonla arayan bir gazetecinin sorularını yanıtladı.Dayakçı bir anne olmadığını savunan Serçe, izlediği görüntülere çok üzüldüğünü söyledi. Nurcan Serçe, şunları söyledi:

"Çocukları eskiden aldılar. Çocuklarıma gidip geliyorum ilgileniyorum. Zor bir süreçten geçmiştim bir birlikteliğim vardı onunla ilgili bir şeydi . Videoyu çeken eşimdi. Bana tuzak kurdu. Dayağın hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim, kızım bizim bahçe kapısına oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki erkek çocuğu vardı. 'Ev yokmuydu, oğlan çocukları sana bakıyor' diyerek dövdüm. Kim attı görüntüyü bilmiyorum nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Bu olay aylar önce olmuş bitmiş olaydı. Çocukların ifadesi alındı. Çocuğu döven anne olsaydım bir sürü video olurdu. Bir kez dövdüm. Bu video ile ilgili sosyal medya da paylaşacağını söylediği için ben gidip polise söyledim. Benim psikolojim düzelsin diye alındı bu çocuklar. Daha önceden eşimle ilgili şikayetçi olmuştum. Benim çocuğumu 1 haftalıkken eşim kaçırmıştı. Bu kasıtlı çekilen bir görüntü. Ben yıllardır bakıyorum onlara. Bu ikinci birlikteliğim benim. Çocuklarımı alıcam. Dayakçı bir anne değilim.  O görüntüleri ilk defa sosyal medyada gördüm. O görüntülerin hiçbir açıklaması yok. Ellerim kopsun. Ben de annesiz babasız büyüdüm. Babamı hiç bilmiyorum. Beni annem büyüttü. Benim annem bile öyle vurmamıştır. Ben çocuğumu dövdüğümü savunmuyorum. O kadar üzüldüm ki benim çocuğum 'anne' diyor ben vuruyorum.


Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7)
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Didem Kınalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Körfez Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 21:23:43. #1.15#
title