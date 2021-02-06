Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki
06.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:05
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Anne şiddeti sırasında küçük çocuğun nefessiz kaldığı görüldü.
- Kocaeli
Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ