Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki
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Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki

06.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:05
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Anne şiddeti sırasında küçük çocuğun nefessiz kaldığı görüldü.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı. 


- Kocaeli
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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