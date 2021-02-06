Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (5)
06.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:55
ADLİYEYE SEVK EDİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nurcan S. emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Körfez Adliyesi'ne getirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nurcan S. emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Körfez Adliyesi'ne getirildi. Nurcan S. adliyeye arka kapıdan alındı, basın mensuplarının görüntü alması engellendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ