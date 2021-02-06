Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (5)

06.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:55
Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (5)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nurcan S. emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Körfez Adliyesi'ne getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nurcan S. emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Körfez Adliyesi'ne getirildi. Nurcan S. adliyeye arka kapıdan alındı, basın mensuplarının görüntü alması engellendi. 


Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Metin Oktay Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 15:56:33. #1.16#
title