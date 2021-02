Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (4)

Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (4)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'nde Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu olayın Kocaeli'nde Temmuz 2020'de yaşandığı belirtilerek, şöyle denildi: "Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz."

ANKARA-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı