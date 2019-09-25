Çocuğuna kavuşan babadan Diyarbakır annelerine destek

25.09.2019 12:38

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2014'te PKK'lı teröristlerce kandırılıp dağa götürüldükten 10 gün sonra kaçarak evine dönen çocuğun babası, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.

Baba Nafiz Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında, köye gelen PKK'lı teröristlerin o dönem 14 yaşında olan oğlu F.Ö'yü kandırarak dağa götürdüğünü, oğlunun 10 gün sonra teröristlerin elinden kaçarak evine döndüğünü söyledi.

Oğlunun dağda kaldığı 10 günlük süreçte yaşadıkları endişe ve korku dolu anları unutamadıklarını belirten Nafiz Ö, her saniye oğlunun başına ne geldiğini, nerede olduğunu, sağlık durumunu düşündüğünü anlattı.

Bu nedenle çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin duygularını çok iyi anladığını kaydeden Nafiz Ö, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemini desteklediğini ifade etti.

Kendilerinin de 2014'te çok zor günler yaşadığını dile getiren Nafiz Ö, "Terör nedeniyle çok eziyet çektik. Diyarbakır'daki anneleri takip ediyor ve destekliyoruz, acılarını biliyor, paylaşıyoruz. O dönem 10 gün boyunca uyuyamadık. Allah kimsenin başına getirmesin. Evlat acısı çok zor. Allah, Diyarbakır annelerine de sabır versin. İnşallah en kısa zamanda çocuklarına kavuşurlar." diye konuştu.

Nafiz Ö, terör örgütü PKK'nın bölgede insanlara çok büyük acılar yaşattığını dile getirdi. Terör örgütünün kandırarak dağa kaçırdığı çocuklara birçok kötülük yaptığını vurgulayan Nafiz Ö, şunları kaydetti:

"Teröristler, çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor ve 'Gelin, Kürdistan'ı kuracağız.' diyorlardı. Türkiye bizimdir. 'Gelin Kürdistan'ı kuralım, sizi başkan yapacağız, dolar var, çok güzel bir hayat yaşayacaksınız.' diyorlardı. Sonra da çocukları kandırıp dağa götürüyorlardı. Oğlumu da kandırarak dağa götürdüklerinde, gidip oğlumu göstermelerini istedim. 'Senin oğlun yok artık, o bizdedir, buradan git.' dediler. Silah doğrultup 'Gitmezsen öldürürüz.' diye tehdit ettiler. Birkaç gün sonra oğlum dağdan kaçıp geldi. Sonra bir iki kez köye baskın yaptılar. Allah bizi korudu ve onlardan kurtulduk. Bu vatan ve devlet bizim. Kimse dağa gitmesin. Türkiye çok güzel. Kimse anne ve babasını üzmesin. Terör artık bitiyor. Teröristler her şeye başvuruyor."

Kaynak: AA