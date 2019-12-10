Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret
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Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret

Anne Hatice Ceylan'ın çadıra gelmesi ve annelerle sarılıp ağlaması Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve çocuğuna kavuşan anne Hatice Ceylan, eylemi sürdüren anneleri ziyaret etti.

10.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:10
Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret

Hatice Ceylan'ın çadıra gelmesi ve annelerle sarılıp ağlaması 'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve çocuğuna kavuşan anne Hatice Ceylan, eylemi sürdüren anneleri ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret
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