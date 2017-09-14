Çocuğun Yaramazlığı Bir Aileyi Yok Etti; Volkanik Kraterin İçine Düştüler

İtalya'da volkanik kraterleri gezmeye giden ailenin 11 yaşındaki oğlu güvenlik bariyerlerini aşarak içeri girince, anne ve baba oğullarını kurtarmak için peşlerinden koştu. Kraterin çökmesiyle üçü aynı anda can verdi.

OĞULLARINI KURTARMAK İÇİN PEŞLERİNDEN KOŞTULAR

İtalya'nın kuzeyinde yaşayan aile, İtalya'nın Napoli şehrindeki sülfürik volkanın püskürmesini izlemek için yola çıktılar. Seyehatleri sırasında kreteri gezen ailenin 11 yaşındaki küçük oğlu güvenlik bariyerlerini aşarak kraterin olduğu bölgeye gidince, anne ve babası peşlerinden onu kurtarmak için koşarak yanına gitti.

KRATER İÇİNE ÇÖKTÜ

Ailenin güvenlik bariyerini aştığı sırada krater çöktü, talihsiz aile ise içine düşerek öldü. Kraterin sıcak olduğu için bataklık kıvamında olduğu ve içine çökerek delik oluşturduğu öğrenildi. Ailenin açılan o delikten içeri düştüğü ve hayatlarını anında kaybettikleri belirlendi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI

Bariyeri aşmayan ve güvenli bölgede bekleyen 7 yaşındaki oğulları ise hayatta kalmayı başardı. Ancak minik çocuğun ailesinin, göz açıp kapayıncaya kadar yok olması yürekleri dağladı.

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