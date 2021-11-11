Çocuğun üzerinde sigara söndürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı - Haberler
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Çocuğun üzerinde sigara söndürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocuğun üzerinde sigara söndürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının üzerinde sigara söndürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının üzerinde sigara söndürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda başka bir ihbar üzerine eve giden 112 ekiplerinin karşılaştığı kız çocuğunun vücudundaki izleri fark edince durumu polise bildirdi. Polisin incelemeleri üzerine ifadesi alınan kadın, Y.C.Ü. isimli şahısla birlikte yaşadığını ve eski eşinden olan kız çocuğunu Y.C.Ü. tarafından darp edilerek vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.

Emniyet tarafından gözaltına alınan şahıs, üzerine atılı suçlamaları reddederek çocuğa kendisinin değil birlikte yaşadığı kadının akrabalarının bu hale getirdiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen sanık, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince 'kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'eziyet' suçlarından tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan çocuğun yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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