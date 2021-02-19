Adana'da 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
19.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:04
Adana'da kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
Adana'da kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden polis, hükümlüyü yakaladı.
Cabbar Sefa T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun