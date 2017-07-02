Çocuğun Kullandığı Traktörden Düşen Kişi Öldü

Acıpayam ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Ü.Ç'nin (15) kullandığı 20 Y 37 92 plakalı traktörün üzerinde bulunan Ufuk Elçin (43), Gölcük Mahallesi yakınlarında, dengesini kaybederek düştü.



Yaralanan Elçin, 112 Acil Yardım ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elçin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen jandarma ekibi, "Elçin'in 64 AY 548 plakalı traktörün üzerinden düştüğünü ve sürücüsü kendisi olduğu" şeklinde beyanda bulunan Murat Yusen'i (26) gözaltına aldı.



Karakola götürülen ve ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle tekrar sorgulanan Yusen, olay ile ilgisi bulunmadığını, Elçin'in 20 Y 3792 plakalı traktörden düştüğünü, sürücüsünün de 15 yaşındaki Ü.Ç. olduğunu itiraf etti.



Bunun üzerine jandarma Ü.Ç'yi gözaltına aldı.



Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.