Çocuğun Kullandığı Traktör Devrildi: 1 Ölü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cafer Kaplan'ın kullandığı, babasına ait 21 AL 220 plakalı traktör merkez Şehitkamil ilçesinin Bilek Mahallesi'nde devrildi.
Kazada devrilen traktörün altında kalan Kaplan ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.