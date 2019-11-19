Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı
Burdur'da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Burdur'da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kemer ilçesi Derebağ mevkisinde 14 yaşındaki İ.H'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile aynı otomobildeki 6 arkadaşı yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.