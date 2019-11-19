Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı
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Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı

Burdur'da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

19.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:22
Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı

'da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

ilçesi Derebağ mevkisinde 14 yaşındaki İ.H'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile aynı otomobildeki 6 arkadaşı yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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