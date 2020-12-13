Çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak ölmesiyle ilgili şirket yetkilisi tutuklandı
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Çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak ölmesiyle ilgili şirket yetkilisi tutuklandı

13.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:08
Çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak ölmesiyle ilgili şirket yetkilisi tutuklandı

Antalya'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şirket yetkilisi iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şirket yetkilisi iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serik ilçesinde Halil Şenbüyük'ün yaşamını yitirmesinin ardından iş makinesinin ait olduğu şirketin yetkilileri D.Y. ve M.Y. kardeşler, kusurlu oldukları gerekçesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nebiler Mahallesi'nde 10 Aralık'ta yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesini kullanan Halil Şenbüyük (16), aracın altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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