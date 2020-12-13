Çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak ölmesiyle ilgili şirket yetkilisi tutuklandı

Antalya'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şirket yetkilisi iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.