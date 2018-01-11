Çocuğunun Gözü Önünde Tecavüze Uğrayan Hamile Kadın, Adamın Cinsel Organını Isırarak Kaçtı
Güney Afrika'da hamile bir kadın, 2 adamın tecavüzüne uğradı. 5 yaşındaki çocuğunun yanında saldırıya uğrayan kadın, tecavüzcülerden birinin cinsel organını ısırarak adamların elinden kurtulmayı başardı.
Güney Afrika'da hamile bir kadın, çocuğunun önünde cinsel saldırıya uğradı. Kadın, saldırganının cinsel organını ısırarak ağır yara almasını sağladı. Güney Afrika polisi, şüpheli tecavüzcü için geniş çaplı arama başlattı.
POLİS HASTANELERE ÇAĞRI YAPTI
Müfettişler, ülkedeki, cinsel organından yaralanmış kimseleri tedavi eden hastaneleri polise başvurmaya çağırdı.
OTOSTOP ÇEKMİŞTİ
Kadın, Mpumalanga eyaletindeki bir kliniğe beş yaşındaki çocuğuyla birlikte giderken, iki erkeğin arabayla bırakma teklifini kabul ettikten sonra bıçak zoruyla tecavüze uğradığını söyledi.
ANNE İLE ÇOCUĞU BIRAKIP KAÇTILAR
İki erkek kadını silah zoruyla tehdit ederek çığlık atmamalarını söyledi ve Beyaz Nehir yakınlarındaki bir tarlada tecavüze etmeye başladı. Kadının tecavüzcülerden birinin cinsel organını ısırmasının ardından iki tecavüzcünün de kaçtığı ve anne ile çocuğu olay yerinde bıraktığı belirtildi.
-
Herkes ettiginin bedelini oder. Kimisi hrmen kimisi sonra kimisde gec. Ama kacis yoktur. Allah muhlet verir ama unutmaz. Her yanlis yapanin cani alinsaydi az insan yasardi. Rabbimiz bizim tovbe edip guzel bir mumin olarak canimizi almayi gozler.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Bir müminin canı kanı ırzı malı bir başka mümin kardeşine haramdır. Bize buyrulan ölçü budur. Bunu öğretmeliyiz neslimizeCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Kadına tecavüz etmişler mi !! Anlamadım.. kadın issirmis.. iyi yapmış.. böyle adamları kör testere ile doyrayacaksin..Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
-
Ağzına sağlık bacıCevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
-
Hayır anlamadığım kendine nerden hak görüyorsun o kadını dürzü kesip biryerlerini sallandıracaksın şu iblisleri hiç düşünmezmisin senin annen kızın eşin yokmudur belki tüm erkekler aynı değil ama erkek çocuklarından bile nefret ediyorum böyle şeyler okudukça Allah böyle namussuz olanların aynısını çıkarsın karşısınaCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
-
Penisini kesin gitsin , kesinki ömür boyunca ızdırap çelsinCevap Yaz 25 5 Yayından Kaldır
-
bizde kacirip tecavüz edip öldürürler ne polis ne savci ne hakim kimse tinlamaz helal olsun afrikan polisine polis dedigin böyle olur isteCevap Yaz 15 8 Yayından KaldırORHAN: hehe öyle ben böyle saldiriya maruz kaldim kimse tinlamadi sen ne bencilsin yav yav sen görmüyormusun insanlar feryad ediyor öldürülüyor hertürlü haksizliga ugruyor adalet yok hukuk devletiyken skandallar ülkesi olduk burda bos bos vatansevercilik yapma vatani namussuz sahtekarlara birakacak degiliz hakli hakli haksiza haksiz diyecek kadar yüregin yok bana catiyorsun insan insani düsünür sadece kendini degil bir ülkede hukukun islememesi nedemek yav insanlar birbirinimi vursun öldürsün yani1 4 Yayından KaldırSEN KİMSİN: Sen böyle saldırıya maruz kaldın, kimse de tınlamadı. Sanırım.3 7 Yayından KaldırORHAN: türkiyede yasadigimiza göre herhalde gördügümüz rezaletleri söyleyecegiz adalet diye bisey kalmamis insanlar keyfiyen öldürülüyor sapik yobazlar zengin züppeler ortalikta cirit atiyor sen herhalde baska bi ülkede yasiyorsun sana ne oluyor arkadas10 7 Yayından KaldırF: Ahmak düşünceli insan bundan bile turkiyeye pay cıkarıyosunuz bi bitmediniz7 8 Yayından Kaldır
-
Böyle melğunları hemen öldürmeyeceksin.Her gün vücudlarından bir parça yeri yaka yaka öldüreceksinki hem acının büyüğünü tadsın hemde anlasın yaptığı işi hayvanların bile yapmayacağını.Cevap Yaz 34 3 Yayından Kaldır
-
Çok iyi yapmış tecavüzcüleri şehrin tam ortasında sallandıracaksınCevap Yaz 37 2 Yayından Kaldır
-
Off off Ya Rab ne kadar sabırlısın ;(Cevap Yaz 36 3 Yayından Kaldır.: İbrahim-42: Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. 18) Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir adamdır ki, onun iki ayağı altının çukurlarında iki ateş parçası vardır da, bunların sıcaklığından onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır.” Buhari 6463, Tirmizi 27311 Yayından KaldırHEP ÖYLE DİYORUZDA: kendine bisey olmuyorya aldirmiyor olmali Allah dürüst iyi insanlara neden muzurluk eder anlamiyorum kötülere niye catmiyor bu cok tuhaf degilmi2 9 Yayından Kaldır
-
Bunu yapanı bulucaksın ibreti alem olsun diye sallandıracaksın taksim meydanındaCevap Yaz 36 4 Yayından Kaldır
-
ıstır bacım ısırrrrrrrrrrrrrrrrrrCevap Yaz 9 23 Yayından Kaldır
-
analar böyle evlat doğursun..Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
-
Ağzına sağlık bacıCevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır