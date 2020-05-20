Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan belirlenip, yakalandı
GAZİANTEP'te, giriş kattaki evlerinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenip, yakalandı.
20.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:02
GAZİANTEP'te, giriş kattaki evlerinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenip, yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Geçen pazar günü 8 Şubat Mahallesi'nde giriş kattaki evlerinin balkonunda oturan çocuğun elindeki cep telefonu çalındı. Çocuğun ailesi, polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kayıtlardan, kimliği saptanan 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA