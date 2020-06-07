Çocuğun elektrik direğine sıkışan kolunu, itfaiye ekibi çıkardı
Nevşehir'de kolu elektrik direğine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
07.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:57
Nevşehir'de kolu elektrik direğine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Alacaşar köyünde evlerinin önünde oyun oynayan Ayşe Naz Aksu (4), kolunu, iç kısmında kuş yuvası olduğunu düşündüğü elektrik direğine soktu.
Aksu'nun demir direğe sıkışan kolunu çıkaramayan yakınları Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Köye gelen itfaiye ekipleri, sıvı sabun ve deterjan yardımıyla çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: AA