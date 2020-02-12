Çocuğun dikkati sayesinde yaralı bulunan çulluk tedavi altına alındı
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Çocuğun dikkati sayesinde yaralı bulunan çulluk tedavi altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tüfekle vurulmuş halde bulunan çulluk tedavi altına alındı.

12.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:45
Çocuğun dikkati sayesinde yaralı bulunan çulluk tedavi altına alındı

'nun ilçesinde, tüfekle vurulmuş halde bulunan çulluk tedavi altına alındı.

Nuriye Mahallesi'nde evinin penceresinden bakan 12 yaşındaki Taha Doruk İrkil, dışarıda yaralı bir kuş olduğunu farkederek durumu annesi Şennur İrkil'e söyledi.

Anne ve oğlu, yanına gittikleri kuşun kanadından yaralandığını farketti.

Ünye Şefliğini arayan anne İrkil, çulluk olduğu belirlenen kuşu, eve gelen Şube Şefi Saygın Yıldırım'a teslim etti.

Kanadından tüfekle vurulduğu tespit edilen çulluk, ilçedeki bir özel veteriner kliniğine getirildi.

İlk müdahalesi veteriner hekim Filiz Taslı tarafından yapılan kuş, daha sonra Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner Eren Yeşilkaş'a teslim edildi.

Yaralı çulluğun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Saygın Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı çulluğu koruma altına aldıklarını belirterek, Taha Doruk İrkil'in duyarlılığının herkese örnek olmasını istedi.

Şennur İrkil ise oğlunun vermesi üzerine dışarıda yaralı halde çırpınan kuşu aldıklarını ifade ederek, "Kendi imkanlarımızla pansuman yaptık, yarasını iyileştirmeye çalıştık. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şube Şefi Saygın Yıldırım'a bilgi verdik. İnşallah iyileşir. Çok üzüldüm. Kanadı 3 yerinden parçalanmış." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çocuğun dikkati sayesinde yaralı bulunan çulluk tedavi altına alındı
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