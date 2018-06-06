Çocuğun Balkondan Düşme Anı Kamerada

Adıyaman'da evinin balkonunda oynarken 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen çocuk hafif yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Gülfidan Oğuz (3), evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Oğuz, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anne Hatice Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada iftar için mutfakta hazırlık yaptığı sırada Gülfidan'ın ablasıyla balkonda oynadığını söyledi.

Bir anda büyük kızının bağırarak yanına geldiğini ve kardeşinin balkondan düştüğünü haber verdiğini anlatan Oğuz, "Hemen aşağı indim. Kucağıma almak istedim ama izin vermediler. Daha sonra zaten ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Şimdi çok şükür iyi, doktor endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi." dedi.