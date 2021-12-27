Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de pitbull cinsi köpek, kedilere saldırdıktan sonra sokakta bulunan yabancı uyruklu çocuğu bacağından ısırdı. Ölümle burun buruna gelen çocuk vatandaş tarafından kurtarılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yabancı uyruklu 13 yaşındaki Armin Darban Jafeti, akşam saatlerinde arkadaşından çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. O esnada 24 yaşındaki Amın Mohammad Hosseın'ın pibull cinsi köpeği kedilere saldırdıktan sonra, evine yaklaşan Jafeti'ni sağ bacağından ısırdı. Sokakta bulunan bir vatandaşı sayesinde köpeğin saldırısından kurtulan Jafeti, şok geçirerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Jafeti'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi edilen Jafeti taburcu edildi. Olayın ardından pitbull cinsi köpek, Hosseın'den alınarak Denizli Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından köpek sahibi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına başıboş dolaşan pitbull köpeğinin kedilere saldırdıktan sonra çocuğun bacağından ısırdığı ve arından da bir vatandaşın kurtardığı yer aldı. - DENİZLİ