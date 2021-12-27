Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de pitbull cinsi köpek, kedilere saldırdıktan sonra sokakta bulunan yabancı uyruklu çocuğu bacağından ısırdı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de pitbull cinsi köpek, kedilere saldırdıktan sonra sokakta bulunan yabancı uyruklu çocuğu bacağından ısırdı. Ölümle burun buruna gelen çocuk vatandaş tarafından kurtarılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yabancı uyruklu 13 yaşındaki Armin Darban Jafeti, akşam saatlerinde arkadaşından çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. O esnada 24 yaşındaki Amın Mohammad Hosseın'ın pibull cinsi köpeği kedilere saldırdıktan sonra, evine yaklaşan Jafeti'ni sağ bacağından ısırdı. Sokakta bulunan bir vatandaşı sayesinde köpeğin saldırısından kurtulan Jafeti, şok geçirerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Jafeti'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi edilen Jafeti taburcu edildi. Olayın ardından pitbull cinsi köpek, Hosseın'den alınarak Denizli Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından köpek sahibi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına başıboş dolaşan pitbull köpeğinin kedilere saldırdıktan sonra çocuğun bacağından ısırdığı ve arından da bir vatandaşın kurtardığı yer aldı. - DENİZLİ

Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

Çocuğun bacağını ısıran pitbull kamerada

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

 13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı

13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı

 Korona tanısı konan yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti

Korona tanısı konan yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title